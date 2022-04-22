اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزارة البيئة التونسية: سفينة الوقود الغارقة قبالة سواحل البلاد "فارغة"

الجمعة، 22 أبريل 2022 02:06 م
وزارة البيئة التونسية: سفينة الوقود الغارقة قبالة سواحل البلاد "فارغة" غرق سفينة ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلنت وزارة البيئة التونسية اليوم الجمعة، أن سفينة الوقود الغارقة قبالة السواحل الجنوبية منذ حوالى أسبوع والتى كانت تنقل طنا من الوقود، "فارغة"، مشددة على أنه لا مخاوف من حدوث تلوث، حسبما نقلت "فرانس 24".

وقالت الوزارة فى بيان على صفحتها بـ" فيسبوك" "السفينة كسيلو الغارقة في خليج قابس لا تحتوي أى غازول (القزوال أو الديزل) وأنّ خزّانات السفينة فارغة، وأنها لا تشكل أى خطر للتلوث حاليا".

كما قرّرت السلطات المحلية وقف كل عمليات تفقد هيكل السفينة والتى انطلقت منذ أسبوع في انتظار انتشالها من الماء فى مرحلة لاحقة.

وأكدت السلطات التونسية غرق السفينة "كسيلو" بسبب سوء الأحوال الجوية.

 


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