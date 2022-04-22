مصرع شخص وإصابة 13 آخرين فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق شبرا بنها الحر بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، انقلاب سيارة ميكروباص، في اتجاه بنها قبل نزلة الزقازيق، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا، ومصرع شخص آخر، جرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر بدائرة مركز شرطة بنها قبل نزلة الزقازيق.



على الفور، انتقل رجال المرور والأمن ومركز شرطة بنها لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر، اتجاه بنها، قبل نزلة الزقازيق، وأسفر الحادث عن مصرع شخص، وإصابة 13 آخرين، جرى نقلهم جميعا لمستشفي بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.