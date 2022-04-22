"مستريح اللحوم" بالغربية يعترف: أوهمت الضحايا بمنحهم فوائد شهرية كبيرة

كتب محمود عبد الراضي

اعترف "مستريح الغربية" بالنصب على ضحاياه والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في مجال اللحوم والماشية، ومنحهم فوائد شهرية كبيرة، إلا أنه تخلى عنهم وهرب بأموالهم.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (عدد 3 مواطنين- مقيمين بمحافظة الغربية) بتضررهم من قيام (صاحب محل لحوم، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية) بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم إستثمار أموالهم وتوظيفها فى مجال تجارة اللحوم والماشية مقابل أرباح متفق عليها، وقيامه بالنصب عليهم والإستيلاء على كامل تلك المبالغ دون رد.

بإجراء التحريات تبين صحة تلك الواقعة وأن المشكو فى حقه يقوم بممارسة نشاطاً احتيالياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم فى مجال تجارة اللحوم والماشية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت إجمالى (مليون ومائة ألف جنيه مصرى) من المُبلغين حيث توقف عقب ذلك عن سداد أصول المبالغ ، وكذا الأرباح التى وعد بتوزيعها واستولى على كامل المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .