اليوم السابع
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مدينة الأقصر تواصل حملات النظافة وترميم الأرصفة بالشوارع وتركب 60 كشاف إنارة

الجمعة، 22 أبريل 2022 07:57 م
مدينة الأقصر تواصل حملات النظافة وترميم الأرصفة بالشوارع وتركب 60 كشاف إنارة مدينة الأقصر تواصل حملات النظافة وترميم الأرصفة بالشوارع
الأقصر - أحمد مرعى

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يواصل رجال مجلس مدينة الأقصر، من حملات النظافة اليومية والتجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة بأحياء مدينة الأقصر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، وضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة.

وفى هذا الصدد تابع اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، برفقته أيمن حسين رئيس منطقة وسط، أعمال صيانة كشافات الانارة بحديقة الطفل وكورنيش النيل بدءً من بنك الإسكندرية حتى ميدان مرحبا، وشارع معبد الأقصر بدءً من من مبنى هيئة الرقابة الإدارية وصولاً حتى بنك مصر وأسفرت الحملة عن تركيب حوالى (60) كشاف ودهان وترميم الحلية الديكورية بأعمدة الإنارة.

وتابع رئيس مدينة الأقصر، أعمال ترميم الأرصفة المتهالكة بشارع التليفزيون وسور المستشفى الدولى وغسيل بعض الأرصفة بشارع التليفزيون، بمشاركة حسن عبده رئيس منطقة جنوب، وعمر فتحى نائب رئيس المنطقة، كما تم تنفيذ حملة نظافة بالوردية الصباحية، بمنطقة امتداد شارع التلفزيون متضمناً الجزر الوسطى وشارع الخليج وترميم الأرصفة والبلاط المتهالك بالميادين، بواسطة محمد عبده نائب رئيس الحى وسمير سعود نائب رئيس الحى لشؤون النظافة، فضلاً عن صيانة كشافات الإنارة العامة بشارع كورنيش النيل بدءً من ميدان مرحبا وصولاً حتى ميدان الإبروتيل تحت إشراف الهيئة الهندسية.

كما تفقد رئيس مدينة الأقصر، أعمال استمرار رفع كفاءة منظومة النظافة بشوارع حى شمال خلال الفترة الليلية، وأعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومى من القمامة، وتراكمات النظافة العامة أول بأول، بمشاركة أحمد عوض الله رئيس منطقة شمال، بالإضافة إلى رفع قص الأشجار بشارع سلمى سليم.

مدينة الأقصر تواصل حملات النظافة وترميم الأرصفة بالشوارع (1)
 
مدينة الأقصر تواصل حملات النظافة وترميم الأرصفة بالشوارع (2)
 
مدينة الأقصر تواصل حملات النظافة وترميم الأرصفة بالشوارع (3)

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