محافظ شمال سيناء يفتتح مسجد العاطى الوهاب بالعريش بتكلفة 7 ملايين جنيه.. فيديو وصور

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، اللواء ممدوح أبو زيد مدير أمن شمال سيناء، الدكتور، محمد عزت محمد محمد، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،والدكتور، إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافطة، مسجد العاطى الوهاب بالعريش، فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

وأكد المحافظ على بناء المسجد على مساحة 32.17 متراً بتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه بالجهود الذاتية، لافتا إلى أن المسجد يضم مصلى للرجال وآخر للسيدات وميضة للوضوء ودورات مياه.

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى أيضا افتتاح 13 مسجدا أخرى بمختلف مدن المحافظة، بعد إحلالها وتجديدها، إضافة إلى افتتاح 6 مساجد أخرى بعد صيانتها بكل من العريش والشيخ زويد.

من جانبه، أكد الدكتور، محمد عزت محمد محمد، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أن العيد القومى لمحافظة شمال سيناء يبعث إلينا رسالتين، أولهما أن أهالى شمال سيناء والشعب المصرى يدركون أن قيمة الوطن قيمة لا تقدرها قيمة، والثانية استعادة المصرى ثقته فى نفسه وانتصاره على ذاته قبل انتصاره فى المعارك، ودليل ذلك انتصار المصريين فى العاشر من رمضان.

وأشار إلى أن العيد القومى لشمال سيناء هو استعادة ثقة الإنسان المصرى فى ذاته، مقدما التحية لكل أهالى سيناء الذين ضحوا بأرواحهم لتحرير الأرض المباركه التى ذكرها الحق فى كتابه.

بدوره قال الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، إن وزارة الأوقاف افتتحت اليوم الجمعة (60) مسجدًا بمختلف محافظات الجمهورية، منها (50) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(10) مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه (1025) مسجدًا، منها (870) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و(155) مسجدًا صيانة وترميمًا.

وعقب الافتتاح قام المحافظ ومرافقيه، بأداء صلاة الجمعة فى المسجد حيث تناولت خطبة الجمعة التى ألقاها الشيخ محمد عزام أمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء ، تحت عنوان "العشر الأواخر من رمضان "، فضل العشر الأواخر من رمضان حيث أن بها ليلة القدر، لافتا الى فضل القيام بالأعمال الصالحة فى تلك الأيام المباركات

حضر الافتتاح وصلاة الجمعة كل من، العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، عبد العال البدري، السكرتير المساعد للمحافظة، العميد أسامة عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، العميد مصطفى محمد مصطفي، مدير مكتب المحافظ، عزيز مطر، رحمى بكير، عضوى مجلس النواب، رياض اسماعيل، عضو مجلس الشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية.