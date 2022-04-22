محافظ القليوبية يتابع نقل المضبوطات بالموقع الجديد بميت راضى.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال جولة ميدانية أعمال نقل المضبوطات من السيارات التي يتم حجزها من قبل إدارة المرور أسفل كوبري الطريق الزراعي والمعروف بكوبري الفحص بمدينة بنها، إلى الموقع الجديد التى أعدته المحافظة بقرية ميت راضى بمركز بنها، وذلك فى إطار خطة المحافظة للنهوض بالمنطقة واستغلال أسفل الكوبرى فى إقامة مشروعات تنموية للاستفادة من الموقع المتميز فضلا عن النهوض بالمستوى الحضارى لتلك المنطقة المطلة على النيل مباشرة، بالإضافة إلى فتح شارع جديد ورصفة ليصل ما بين طريق طراد النيل وطريق الكورنيش، حيث تابع المحافظ أعمال نقل المضبوطات موجها بالانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن.

كما تفقد المحافظ، خلال الجولة الموقع التى أعدته المحافظة لاستقبال المضبوطات وحفظها على قطعة أرض بقرية ميت راضي، كما تابع أعمال النقل ووجه بالحفاظ على السيارات والمعدات أثناء عملية نقلها وتكثيف دوريات الأمن بالمنطقة حفاظا عليها.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد أعمال تطوير نفق أسفل كوبرى الطريق الزراعى بشارع طراد النيل والمعروف بكوبرى الفحص، وذلك ليتم تعميق الطريق بطول 4 متر لاستيعاب سيارات النقل حيث يمثل الكوبرى عائقا مروريا فى الوقت الحالى بسبب قصر المسافة بين طبقة الأسفلت وجسم الكوبري، وتأتى أعمال التطوير ضمن خطة المحافظة لرصف وتطوير طريق طراد النيل من بنها حتى قرية جمجرة بطول 4 كيلو بتكلفة 14 مليون جنيه.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد أعمال إنشاء فتحة نزلة جديدة لمدينة بنها من الطريق الزراعى عند كوبرى الفحص بطول 650 متر، حيث تم وضع طبقة الأساس بطول النزلة، ووجه المحافظ بدفع المشروع للانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن تماشيا مع أعمال التطوير التى تتم بشوارع مدينة بنها للنهوض بشبكة طرقها الداخلية وربطها بالطرق الرئيسية للعمل على سيولة الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.



متابعة نزلة كوبرى الزراعى الجديد ببنها



محافظ القليوبية يتابع سيرا العمل



موقع كوبرى الفحص القديم



نقل الضبوطات لموقعها الجديد