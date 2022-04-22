محافظ الإسكندرية يهنئ قداسة البابا تواضروس الثانى والأخوة المسيحيين بعيد القيامة

بعث اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط، بمناسبة احتفالات "عيد القيامة المجيد"، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقى والازدهار.

وأكد الشريف على العلاقة التى تربط المصريين، مسلمين وأقباط، والتى تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء التى يَشتدُّ بهما الوطن فى مواجهة الصعاب والتحديات فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيًا المولى عز وجل أن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ كى تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.