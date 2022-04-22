اليوم السابع
Ads
السبت، 23 أبريل 2022 12:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

لندن: تصريح الدفاع الروسية عن أساليب قتالية جديدة إقرار بتعثر العمليات

الجمعة، 22 أبريل 2022 11:27 م
لندن: تصريح الدفاع الروسية عن أساليب قتالية جديدة إقرار بتعثر العمليات اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت السلطات  البريطانية، إن تصريح وزارة الدفاع الروسية عن أساليب قتالية جديدة إقرار بتعثر العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن سيطرة روسيا على أوكرانيا هو "احتمال واقعي" لكنه أضاف أن الوضع "لا يمكن التنبؤ به".

 

وفي حديثه لسكاي نيوز اليوم الجمعة ، سُئل جونسون عما إذا كان يقبل تقييم مسؤولي المخابرات الغربيين بأن فوز الروس في الحرب في أوكرانيا كان سيناريو محتمل.

 

أجاب جونسون: " انظر، أعتقد أن الشيء المحزن هو أن هذا احتمال واقعي، نعم ، بالطبع. [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين لديه جيش ضخم ولديه موقف سياسي صعب للغاية لأنه ارتكب خطأ فادحًا".


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة