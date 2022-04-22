كوريا الجنوبية تسمح بتناول الطعام والشراب فى الأماكن العامة الاثنين المقبل

سول (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، السماح بتناول الطعام والشراب فى دور السينما ووسائل النقل العام بدءا من الاثنين المقبل.

وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم بو-جيوم - بحسب وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - "إن إلغاء اللوائح لا يعني أن خطر العدوى قد اختفى"، مؤكدا أنه من أجل سد الفجوة في إجراءات احتواء الفيروس الناتجة عن رفع اللوائح يجب الالتزام بقواعد مكافحة الفيروس وبذل جهود الوقاية من العدوى بشكل ذاتي.

وأوضح أنه عند تناول الطعام والشراب في الأماكن المغلقة يجب الامتناع عن الكلام أو الحركة والتهوية بدقة، داعيا كبار السن لتلقي الجرعات المعززة من لقاحات فيروس كورونا.