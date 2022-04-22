فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى وصرف مقررات تموين أبريل

كتب مدحت وهبة

تستمر شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين، فى فتح منافذها اليوم الجمعة بمحافظات الوجه القبلى، لمواصلة طرح منتجات "ياميش رمضان" والسلع الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة من 20% إلى 25 %، بجانب أيضا الاستمرار فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أبريل الجارى.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أن لدينا استراتيجية لتوفير السلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ونستهدف جمع من 5 إلى 6 ملايين طن قمح محلى من المزارعين، ولدينا اكتفاء ذاتى من السكر يتراوح ما بين 89% إلى 90%، وسنحقق الاكتفاء الذاتى منه بحلول 2023 ، وأن الاحتياطى الاستراتيجى من الزيت يكفى لأكثر من 5 أشهر، وأن احتياطي مصر من اللحوم يكفى حتى أغسطس 2023.

وتستمر معارض "أهلا رمضان" بالمحافظات المختلفة فى توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث ستشارك كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى لطرح المنتجات بأسعار مخفضة خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.