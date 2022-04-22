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طقس المنيا اليوم.. ظهور غيوم بيضاء وطقس ربيعى نهار ا وبارد ليلا "لايف"

الجمعة، 22 أبريل 2022 11:42 ص
طقس المنيا اليوم.. ظهور غيوم بيضاء وطقس ربيعى نهار ا وبارد ليلا "لايف" طقس الان
المنيا -حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع ،بثا مباشرا عن حالة الطقس فى محافظة المنيا، وتشهد المحافظة طقس ربيعى متميز مع سطوع متقطع للشمس منذ الساعات الأولى من الصباح، واختفاء للرياح وظهور الغيوم البيضاء المتقطعة فى مختلف المدن والتى تحجب الشمس لبعض الوقت عن الظهور.

فيما شهدت المحافظة أمس طقس بارد ليلا وشمس ساطعة نهارا مع وجود نشاط للرياح ويظهر فى الطرق المفتوحة بمختلف الانحاء والمدن بالمحافظة، ويتابع مديرو المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية .


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