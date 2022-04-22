ضبط مسجل خطر أشهر سلاحا وأطلق أعيرة نارية فى الهواء أثناء مشاجرة بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

تمكن ضباط مباحث مركز المطرية شمال محافظة الدقهلية من إلقاء القبض على مسجل خطر قام بإشهار سلاح نارى وإطلاق النار فى الهواء أثناء مشاجرة مع أحد الأشخاص بعد نشر الفيديو على مواقع والتواصل الاجتماعى.

‏تلقى مدير أمن الدقهلية إخطار من ‏اللواء مدير مباحث المديرية برصد أحد صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، قامت بنشر فيديو لأحد الأشخاص حاملا بندقية خرطوش يتجول بها فى احد شوارع قرية العصافرة مركز المطرية ، ‏برفقة بعض الأشخاص حيث قام بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء دون إصابة أحد.

‏وعلى الفور، انتقل إلى مكان الواقعة الرائد أحمد يسرى رئيس مباحس مركز المطرية ، والقوة المرافقة له ‏و بالبحث والتحرى تبينا أنها مشاجرة بين طرفى أحدهم عامل زراعى مقيم قرية العصافرة دائرة المركز ، وجزار مقيم قرية العصافرة دائرة المركز ، ‏والطرف الاخر من مركز المطرية ، ‏ويدعى ‏عمر .إ ال وشهرته عمرو الخل ،‏مقيم منطقة شرق السكة الحديد ومدرج جنائيا ‏بوحده البحث الجنائى بالمركز سيطرة إجرامية.

وتمكن الرائد أحمد يسرى من القبض عليه وتبين انه ‏مصابا بكدمات فى الوجه و القدمين ‏وبحوزتهم بندقية خرطوش اجنبية الصنع ‏المشار إليها فى الفيديو ، الذى تم نشره وقام بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء دون إصابة احد ‏وأيضا يطلق خرطوش حية من ذات العيار ، ‏وتم عرض المتهم على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات وأمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.