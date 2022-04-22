ضبط سائق ميكروباص ترك السيارة تسير بمفردها لخلافه مع فتاتين بدمياط

كتب محمود عبد الراضي

عقب تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله حدوث مشادة كلامية بين قائد إحدى سيارات الأجرة "ميكروباص" وبين فتاتين بدمياط، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة.

عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله قيام قائد إحدى سيارات الأجرة "ميكروباص" بالنزول من السيارة حال سيرها، وحدوث مشادة كلامية بينه وبين فتاتين عقب توقف السيارة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط) وتم تحديد هوية الفتاتين (طالبتين – مقيمتان بدائرة قسم شرطة أول دمياط) وبإستدعائهما وسؤالهما قررتا أنهما عقب إستقلالهما السيارة المشار إليها من أحد المواقف حدثت مشادة كلامية بينهما وبين قائد السيارة بسبب السرعة الزائدة قام على إثرها قائد السيارة بالعودة للموقف مرة أخرى.

وحال إقترابه من الموقف قام بالنزول من السيارة أثناء سيرها معرضاً حياة مستقليها للخطر.. كما قررت إحداهما أنها أثناء قيام قائد السيارة بفتح باب السيارة إصطدم بوجهها وحدثت إصابتها بكدمة بالوجه.. واتهمت قائد السيارة بالرعونة فى القيادة والتسبب فى إصابة الثانية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.