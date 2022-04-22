اليوم السابع
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ضبط المتهم بترويع المواطنين بكلب في كفر الشيخ

الجمعة، 22 أبريل 2022 12:33 ص
ضبط المتهم بترويع المواطنين بكلب في كفر الشيخ كلب- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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عقب تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله شخص ممسكاً بكلب وسلاح أبيض، ويقوم بترويع أحد الأشخاص بكفر الشيخ تمكنت الأجهزة الأمنية  من ضبط مرتكب الواقعة.

 

عقب رصد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله شخص ممسكاً بكلب وسلاح أبيض ويقوم بترويع أحد العاملين بإحدى الجمعيات الخيرية بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ .

 عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل ، له معلومات جنائية ) وبحوزته سلاح أبيض "مطوة" وكلب المستخدمان فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لرغبته فى الحصول على بعض الوجبات من الجمعية المشار إليها عنوة وحال رفض المسئول قام بترويعه ومحاولة التعدى عليه بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته بدون إصابات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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ترويع مواطنين

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حوادث

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