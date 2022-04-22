ضبط المتهم بالتعدي على مسنة أثناء ممارستها رياضة المشي بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

عقب تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعدى أحد الأشخاص على "مسنة" بالضرب حال ممارستها رياضة المشى بالقاهرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة.

عقب رصد تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لمنشور متضمناً تعدى أحد الأشخاص على والدة صاحبة الحساب "مسنة" بالضرب حال ممارستها رياضة المشى بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من التوصل للمجنى عليها (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وبسؤالها قررت أنها حال سيرها بمحل البلاغ فوجئت بقيام شخص مجهول بالتعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه وتبين أنه "مهتز نفسياً" وبسؤال والده أقر بأن نجله يعانى من إعاقة ذهنية ويخضع للعلاج بإحدى المستشفيات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.