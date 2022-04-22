سول: 41 ألف شخص يحضرون حفل تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي الجديد

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أعلنت اللجنة التحضيرية لحفل تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سيوك يول، إنه تم دعوة حوالي 41 ألف شخص لحفل تنصيب الرئيس "يون" في شهر مايو المقبل.

وقالت كيم يون جو، المتحدثة باسم اللجنة التحضيرية، في تصريح لها اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، إن حفل التنصيب سيقام في ساحة أمام الجمعية الوطنية في الساعة 11 صباح يوم 10 مايو المقبل، تحت شعار "مرة أخرى جمهورية كوريا! دولة جديدة للشعب"، مشيرة إلى أنه قبل الاحتفال، سيزور "يون" مقبرة سول الوطنية لتكريم الأبطال الكوريين الذين سقطوا في الحرب. وأضافت أن عدد الحاضرين كان أعلى مما كان متوقعا في الأصل، حيث رفعت كوريا الجنوبية جميع قواعد التباعد الاجتماعي، باستثناء إلزامية ارتداء الكمامة.

وكانت اللجنة قد تلقت طلبات عبر شبكة الإنترنت من الراغبين في حضور الحفل، مشيرة إلى أن شخصيات أجنبية مختلفة أبدت رغبتها في الحضور.