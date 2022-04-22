ودعا زيلينسكي ، في تصريحات عبر الفيديو، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، الدول الغربية لإمداد بلاده بمزيد من الأسلحة لمواجهة روسيا، مؤكداً أنه تم التحقق من مقتل 1126 مدنياً حتى اللحظة، بينهم 40 طفلا على أيدي القوات الروسية في أنحاء منطقة كييف.



وأضاف زيلينسكي أن مناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ومناطق أخرى من أوكرانيا واجهت نفس الجحيم الذي واجهته مدينة بوتشا نتيجة الحرب الروسية.



وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن الجيش الروسي يهدف إلى تدمير جميع المقومات في أوكرانيا التي يمكن أن تشكل قاعدة اقتصادية للحياة، وهذا يشمل محطات سكك الحديد ومخازن المواد الغذائية والنفط ومصافي النفط.