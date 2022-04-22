اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 أبريل 2022 01:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رسميا.. سلطات هندوراس تسلم رئيسها السابق خوان هيرنانديز للولايات المتحدة

الجمعة، 22 أبريل 2022 12:04 ص
رسميا.. سلطات هندوراس تسلم رئيسها السابق خوان هيرنانديز للولايات المتحدة خوان أورلاندو هيرنانديز
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت سلطات هندوراس تسليم الرئيس السابق للبلاد خوان أورلاندو هيرنانديز لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، وذكرت صحيفة "ال هيرالدو" المحلية، أن "عملية النقل تمت في قاعدة هيرنان أكوستا الجوية"، مشيرة إلى أنه "سيتم نقل الرئيس السابق إلى نيويورك بالطائرة"، بحسب " روسيا اليوم" .

وأضافت: "هناك تهم موجهة للرئيس السابق، بالمشاركة في تهريب المخدرات".

واحتجزت سلطات الجمهورية هيرنانديز في منتصف فبراير الماضي في تيغوسيغالبا، وبعد شهر قررت المحكمة تسليم الرئيس السابق، الذي انتهت فترة ولايته في يناير الماضي، إلى الولايات المتحدة.

وأعلن المدعي العام في هندوراس الجمعة الماضي، أن "مكتب المدعي العام، ومن خلال مكتب المدعي الخاص لمكافحة الجريمة المنظمة، بالاشتراك مع مكتب مكافحة المخدرات، ونتيجة لعمل منسق بشأن الممتلكات والتحقيق المالي ضد أسرة المواطن خوان أورلاندو هيرنانديز ألفارادو، تقرر تنفيذ عملية مصادرة الممتلكات المنقولة والعقارات والشركات التجارية المرتبطة بهذه العائلة".

ومن المقرر أن تتم مصادرة 33 عقارا على الأقل و8 شركات و16 سيارة.

وحكمت محكمة أمريكية في نهاية مارس العام الماضي، على شقيقه خوان أنطونيو هيرنانديز بالسجن مدى الحياة لتورطه في تجارة المخدرات.


خوان أورلاندو هيرنانديز

هندوراس

المخدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هندوراس تسلم رئيسها السابق خوان أورلاندو للولايات المتحدة وتصادر ممتلكاته

السبت، 02 أبريل 2022 08:39 ص

العالم هذا المساء.. مصرع 7 فى غرق سفينة إسبانية قبالة كندا.. هجوم سيبرانى يستهدف وزارة الدفاع الأوكرانية وعدد من البنوك.. أمريكا تطالب هندوراس باعتقال وتسليم رئيسها السابق.. الاحتلال يقتحم حى الشيخ جراح بالقدس

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:00 م

أمريكا تطالب هندوراس باعتقال وتسليم رئيسها السابق

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 07:47 م

رئيسة هندوراس بعد إصابتها بفيروس كورونا: أشعر بأعراض خفيفة

الإثنين، 07 فبراير 2022 07:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة