دفاع والد "طفلة البلكونة": "موكلى ما زال فى القسم بسبب جنحة الضرب"

كتب أحمد الجعفرى

قال إبراهيم عشماوى المحامى الموكل للدفاع عن والد "طفلة البلكونة"، إن موكله ما زال بقسم شرطة الأهرام فى انتظار عرضه غدًا على النيابة لإنهاء الإجراءات الخاصة بجنحة الضرب المتهم فيها منذ سنوات، بعدما تعذر نقله أمس.

وتابع "عشماوى"، أن القضية المتعلقة بالطفلة انتهت تمامًا، بعد قرار النيابة بإخلاء سبيل موكله بضمان محل إقامته.

انتهت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي الظاهر فيها نجدةُ فتاةٍ كادت تسقط من شرفة مسكنها بالهرم إلى عدم صحة إسقاط والدها لها من الشرفة، وأنها كادت تسقط عَرَضًا خلال التقاطها بعض الملابس.