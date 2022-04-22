اليوم السابع
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تعرف على مواعيد تسليم وحدات سكن مصر بمدينة المنيا الجديدة

الجمعة، 22 أبريل 2022 03:00 ص
تعرف على مواعيد تسليم وحدات سكن مصر بمدينة المنيا الجديدة المدن الجديدة - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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حدد جهاز مدينة المنيا الجديدة يوم الأحد الموافق 15/5/2022، وحتى يوم الثلاثاء 31/1/2023، مواعيد  لتسليم الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر بمنطقة الامتداد بمدينة المنيا الجديدة.
 
وأوضح المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 46 ، 47، من يوم الأحد 15/5/2022 : يوم الخميس 26/5/2022، ووحدات العمارتين 2 ، 3، من يوم الأحد 29/5/2022 : يوم الخميس 9/6/2022، ووحدات العمارات 32 ، 33 ، 34، من يوم الأحد 12/6/2022 : يوم الأربعاء 29/6/2022، ووحدات العمارتين 42 ، 43، من يوم الأحد 17/7/2022 : يوم الأربعاء 27/7/2022، ووحدات العمارات 1 ، 4 ، 5، من يوم الإثنين 1/8/2022 : يوم الإثنين 15/8/2022.
 
وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين 22 ، 24، من يوم الثلاثاء 16/8/2022 : يوم الخميس 1/9/2022، ووحدات العمارتين 25 ، 26، من يوم الأحد 4/9/2022 : يوم الخميس 15/9/2022، ووحدت العمارتين 44 ، 45، من يوم الأحد 18/9/2022 : يوم الخميس 29/9/2022، ووحدات العمارتين 6 ، 7، من يوم الإثنين 3/10/2022 : يوم الأربعاء 12/10/2022، ووحدات العمارات 9 ، 12 ، 13، من يوم الأحد 16/10/2022 : يوم الإثنين 31/10/2022.
 
وأضاف: سيتم تسليم وحدات العمارتين 8 ، 10، من يوم الثلاثاء 1/11/2022 : يوم الثلاثاء 15/11/2022، ووحدات العمارتين 11 ، 14، من يوم  الأربعاء 16/11/2022 :  يوم الأربعاء 30/11/2022، ووحدات العمارتين 15 ، 16، من يوم الخميس 1/12/2022 : يوم الخميس 15/12/2022، ووحدات العمارتين 17 ، 18، من يوم الأحد 18/12/2022، وحتى يوم الخميس 29/12/2022، ووحدات العمارات 19 ، 20 ، 21، من يوم الأحد 1/1/2023 : يوم الأحد 15/1/2023، وتخصيص الأيام من الإثنين 16/1/2023 : الثلاثاء 31/1/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.   

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه المنيا الجديده

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