تعرف على مشروعات حياة كريمة فى ديرمواس بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

ينشر اليوم السابع عددا من المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، والتى يجرى تنفيذها فى 192 قرية، بالإضافة إلى 7575 تابعا لتلك القرى بتكلفة إجمالية 23 مليار جنيه.



ومن بين تلك المشروعات مشروع انشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية العمارية الشرقية، والتي تقام على مساحة 20 ألف متر تقريبا وتخدم قري شرق النيل بمركز ديرمواس، وهى الحاج قنديل العمارية الشرقية، تل بني عمران، كذلك محطة رفع الصرف الصحي بقرية الحاج قنديل، والتي يجرى بها العمل بشكل متسارع لدخولها الخدمة في أقرب وقت.



إلى جانب شبكات وخطوط الصرف بقرى شرق النيل تم تنفيذ نسبة كبيرة منها وجاري العمل على إنهاء ما تبقي من أعمال، كذلك مجمع الخدمات الحكومية بقرية تل بني عمران، والذي أوشكت أعمال التشطيبات النهائية، إلى جانب توسعة عدد من المدارس التي تم توسع وتطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة.



