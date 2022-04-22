تربية حلوان تنظم مسابقة الأداء التدريسى المتميز لتأهيل الطلاب لسوق العمل

كتب ـ محمد صبحى

أطلق مكتب التدريب الميداني بكلية التربية جامعة حلوان مسابقة بعنوان: "الأداء التدريسي المتميز لطلاب الفرقة الرابعة" لاختيار وتكريم الطلاب المتميزين في التدريب الميداني بالمدارس المختلفة على مستوى جميع الشُعَب بالكلية، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، و الدكتور حسام حمدي عميد الكلية، والدكتور وائل رمضان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك بهدف تحفيز الطلاب ورفع معدلات الأداء والروح التنافسية لديهم، وفقاً لمعايير تم وضعها من جانب مكتب التدريب الميداني برئاسة الدكتور وائل راضي ، أستاذ المناهج وطرق التدريس ورئيس المكتب ،وتحت إشراف الدكتور عادل أبو زيد أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس.

وأكد الدكتور حسام حمدي عميد الكلية على أهمية التدريب الميداني لطلاب كلية التربية، وأنه يعتبر من أهم وسائل تأهيل الطلاب لسوق العمل وإعداد معلم يتمتع بالكفاءة المطلوبة من الناحية الأكاديمية والمهنية، مما يسهم في تحسين مستوى المُخرَج النهائي لكلية التربية جامعة حلوان وهو الطالب المعلم الذي يعتبر أهم عنصر من عناصر المنظومة التعليمية والتربوية والذي تسعى الكلية إلى إعداده بأفضل صورة ممكنة .

كما وجه الشكر إلى الدكتور وائل راضي مدير مكتب التدريب الميداني وفريق عمل المكتب لجهودهم المخلصة للارتقاء بمستوى التدريب الميداني للطلاب من خلال الأفكار الجديدة والمتميزة التي تهدف لتحسين مستوى الأداء بشكل دائم ومستمر، والأستاذ الدكتور عادل أبو زيد رئيس قسم المناهج وطرق التدريس على جهوده المبذولة في سبيل تطوير القسم والنهوض به، ومساهمته بشكل فعال في شئون وأنشطة الكلية بشكل عام.

يُذكَر أن المسابقة يتم تقييمها من خلال فِرَق تقييم من أعضاء هيئة التدريس بالكلية بمختلف التخصصات والأقسام العلمية على النحو التالي :

(الفريق الأول)

1 - الدكتورة إيناس أحمد عبد العزيز (رئيساً)

2 - الدكتورة كريمة طه (عضواً)

3- د/ لمياء حمزة (عضواً)

4- د/ علياء فكري (عضواً)

5- د/ مينا عبد المسيح (عضواً)

(الفريق الثاني)

1 - د/ هالة حسن الجزار (رئيساً)

2- د/ منى الدسوقي (عضواً)

3- د/ ألفت العربي (عضواً)

4- د/ نيڤين محمد الجباس (عضواً)

5- د/ إيمان عصمت محمود (عضواً)