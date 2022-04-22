اليوم السابع
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تحصين أكثر من 100 ألف رأس ماشية فى الحملة القومية ببنى سويف

الجمعة، 22 أبريل 2022 02:12 م
تحصين أكثر من 100 ألف رأس ماشية فى الحملة القومية ببنى سويف الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف
بنى سويف ـ هانى فتحى

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز بني سويف، والتي تنفذها  مديرية الطب البيطري ضمن خطة الهيئة  العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى محافظات الجمهورية.

 وتبين من التقرير اليومي الذي يعده الدكتور عصام يحيى  مدير عام  مديرية الطب البيطري، أن إجمالي ما تم تحصينه من الثروة الحيوانية قد وصل إلى: 100  ألف و312 رأساً، بواقع: 89 ألفا و130 من الأبقار و9652 من الجاموس، 1530من الأغنام والماعز، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز بني سويف، من خلال أكثر من 80  لجنة بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز المحافظة.

وشدد المحافظ بني سويف على أهمية  تحقيق المستهدف من الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية،مع حشد كافة جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية،  وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية  ، مع تركيز الجهود لدعم صغار مربي الماشية بالتوازي مع دعم الاستثمار في هذا المجال.


 


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