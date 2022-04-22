تحرير 23 محضر متنوع خلال يومين بالمحلة وتعقيم ما يقرب من 50 مسجدا

الغربيــــة: عادل ضرة

وجه اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة تفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحلات التجارية والمقاهي للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد قامت اللجان المشكلة بالوحدات المحلية بمتابعة التزام الورش بأعمال الغلق فى المواعيد الرسمية.

كما تم خلال أعمال المتابعات خلال اليومين الماضيين تحرير 23 محضر متنوع منهم تحرير 4 محضر كمامة و 8 محاضر اشغال طريق و11 محضر نظافة كما تم تطهير و تعقيم ما يقرب من 50 مسجد خلال إقامة الصلوات اليومية و تم عمل حملات ليلية لرش شوارع قرى العامرية و المعتمدية و البنوان بالمبيد المضاد للحشرات

وقد تم تشكيل لجان للمرورعلى المحلات التجارية لمراقبة الاسعار والتأكيد على وضع التسعيرة على جميع المعروضات واظهار قوائم الاسعار بأماكن مكشوفة وواضحة للمواطنين والالتزام بها فى أعمال البيع وتوافر جميع السلع الغذائية والتموينية بالمحلات والأسواق كما تابع أعمال تطوير وتجميل كوبري البنوان بمدخل القرية.

يشرف على أعمال الإجراءات الاحترازية المحاسب سعد نصر و المهندس حيدر عطا الله نواب رئيس المدينة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية و لجان متابعة الإجراءات الاحترازية بقرى المركز.



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