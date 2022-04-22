بسبب وجبة إفطار.. بلطجي يروع مسئول جمعية خيرية بكلب وسلاح أبيض

كتب محمود عبد الراضي

اعترف متهم بترويع المواطنين بكلب وسلاح أبيض، حيث هاجم مسئول بجمعية خيرية في كفر الشيخ بسلاح أبيض، لرغبته فى الحصول على بعض الوجبات من الجمعية عنوة وحال رفض المسئول روعه وحاول التعدي عليه بسلاح أبيض.

وعقب رصد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يظهر خلاله شخص ممسكاً بكلب وسلاح أبيض ويقوم بترويع أحد العاملين بإحدى الجمعيات الخيرية بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ .

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل ، له معلومات جنائية)، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة" وكلب المستخدمان فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لرغبته فى الحصول على بعض الوجبات من الجمعية المشار إليها عنوة وحال رفض المسئول قام بترويعه ومحاولة التعدى عليه بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته بدون إصابات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.