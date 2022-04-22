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بالأسماء.. "الأوقاف" تفتتح اليوم 59 مسجدًا فى عدد من المحافظات

الجمعة، 22 أبريل 2022 07:30 ص
بالأسماء.. "الأوقاف" تفتتح اليوم 59 مسجدًا فى عدد من المحافظات وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 59 مسجدًا، منها 49 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 10 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه 1024 مسجدًا، منها 869 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و155  مسجدًا صيانة وترميمًا.
 
وفيما يلى أسماء المساجد المقرر افتتاحها: 
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: 
 
مديرية أوقاف شمال سيناء
1. الكيلو 61 بغداد – الحسنة
2. النوافعة – الحسنة
3. تجمع خشم الجاد – الحسنة 
4. الدفيف – الحسنة
5. طويل الحامض – نخل 
6. الخفجة – نخل
7. الطيبة – نخل
8. النثيلة – نخل
9. صدر الحيطان – نخل
10. النعمان – شرق العريش
11. المتحابين – غرب العريش 
12. السيدة خديجة – رمانة
13. نور الإسلام – بئر العبد
14. آل غيث – غرب العريش
مديرية أوقاف الفيوم
15. عزبة الجندي – مطر طارس- سنورس
16. الصعايدة – كفر محفوظ – طامية ثان 
17. الحمد القرية الأولى كوم اوشيم طامية ثان 
18. التقوى والإيمان – منيا الحيط – مركز إطسا
19. المدينة المنورة – بندر أول الفيوم
20. واصف الشرقي – عزبة واصف - أبشواي
21. عزبة يوسف غبريال – مركز الفيوم
22. التقوى – عزبة الطمية - طامية
23. البديع – عزبة البلتاجي – قلهانة - إطسا
24. الصوفية – دفنو – إطسا شرق
25. الفرج – تطون – مركز إطسا
26. أبو بكر الصديق - عزبة صفر – مركز الفيوم جنوب – 
27. الخوري – أبو دفية – إطسا شرق 
 
مديرية أوقاف الشرقية
28. منازع – الديدامون – فاقوس 3
29. الرحمن – الزهراء – بردين
30. الخضيري – ميت بشار – منيا القمح
31. الإنشاء – أنشاص الرمل
32. الضبايعة – الخاسرة – العزازي - فاقوس
33. آل سحيم – شلشلمون – منيا القمح 
 
مديرية أوقاف المنيا
34. الهدى – عقيلة سعد 
35. محمد عرفات  - بني وكان - العدوة
36. المدرسة الإعدادية – سلاقوس - العدوة
37. الحاج حسن مرسي – العكايشة منقطين - سمالوط 
 
مديرية أوقاف سوهاج
38. الحسين – تل الزوكي – مركز طما
39. آل عناني – نجع شرف – قرية تونس
مديرية أوقاف البحيرة
40. عزبة مظهر – زاوية نعيم – مركز أبو حمص 
 
مديرية أوقاف الغربية
41. الكبير – دقرن – كفر الزيات
42. السلام – عزبة اندريا – المعتمدية المحلة
 
مديرية أوقاف الإسماعيلية
43. نور الإسلام – قرية أم عزام القصاصين الجديدة 
 
مديرية أوقاف الوادي الجديد
44. الحافظ – الداخلة 
45. فاضل – باريس 
 
مديرية أوقاف بني سويف
46. عباد الرحمن – بندر ناصر
47. الرحمن الرحيم – المجاورة الثالثة والرابعة – الحي الخامس شرق النيل – بندر بني سويف 
 
مديرية أوقاف السويس
48. الرحمن الرحيم – أبو عارف الجديدة – حي الجناين
49. الرحمن الرحيم – جنيفة– حي الجناين 
 
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم: 
 
مديرية أوقاف شمال سيناء
1. السلام – أبو صقل – العريش 
2. الوحشي – قرية الوحشي بالشيخ زويد
3. التوحيد السلات – الشيخ زويد
4. أبو الخضر – الشيخ زويد
5. أبو فرج – قرية أبو فرج – الشيخ زويد
6. الظهير – قرية الظهير – الشيخ زويد 
 
مديرية أوقاف قنا
7. النور – خزام - قوص 
 
مديرية أوقاف البحيرة  
8. الغربي – صفط خالد – مركز ايتاي البارود 
 
مديرية أوقاف الفيوم
9. الحاج كيلاني – الشيخ فضل – مركز الفيوم 
 
مديرية أوقاف السويس
10. الزهراء – جبلاية الفار – حي الجناين

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