"المشاط" تجتمع مع وزيرة اقتصاد أوروجواى لبحث العلاقات وتفعيل اللجنة المشتركة

كتب محمد أسعد

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة أزوسينا أربليتشى، رئيس لجنة التنمية وزيرة الاقتصاد والمالية بدولة أوروجواى، وذلك فى إطار لقاءاتها مع المسئولين الحكوميين وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، حضر اللقاء السفير راجى الإتربى المدير التنفيذى المناوب لمصر لدى البنك الدولى، وعددا من المسئولين من دولة الأوروجواي. وخلال اللقاء ناقشت "المشاط"، مع وزيرة الاقتصاد بدولة أوروجواى، اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى الموقعة بين البلدين خلال عام 2015، والمتعلقة بإنشاء لجنة مشترك للتعاون بين البلدين، مشيرة إلى أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادى بما يدعم التنمية فى البلدين، كما تطرق اللقاء إلى أهمية التعاون بين بلدان الجنوب لتعزيز عملية تبادل المعرفة والخبرات بين الدول النامية والناشئة. وأكدت وزيرة التعاون الدولى، بحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، حرص مصر على تعزيز سبل التعاون مع الدول الأخرى، وبحث مجالات التعاون مع دولة أوروجواى لاسيما فى مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، فضلا عن التعاون فى قطاع الأدوية استغلالا للخبرات المصرية فى مجال تصنيع وتصدير الأدوية، كما بحث الجانبان التعاون فى مجال السياحة.



وزيرة التعاون تلتقي وزيرة الاقتصاد بأوروجواي

ودعت "المشاط"، إلى أهمية المضى قدمًا نحو توسيع نطاق التعاون بين البلدين، فى مختلف المجالات الاقتصادية بما ينعكس على حجم التبادل التجارى الذى سجل 493 مليون دولار عام 2022، كما أكدت على الفرص المتاحة للتعاون بين القطاع الخاص من البلدين. واستعرضت وزيرة التعاون الدولى، العلاقات الاقتصادية المشتركة لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددى الاطراف والثنائيين، والتى تنعكس فى محفظة تعاون إنمائى ضخمة تصل إلى 26.5 مليار دولار، تضم 372 مشروعًا فى مختلف مجالات التنمية بما يدعم جهود الدولة التنموية ورؤيتها لعام 2030، لافتة إلى أن الحكومة تعمل على فتح آفاق التعاون متعدد الأطراف بما يعزز مسيرتها التنموية ويعزز التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثى على مستوى تبادل الخبرات والتجارب.



رانيا المشاط وأزوسينا أربليتشي