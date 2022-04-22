المرور تحرر 3 آلاف مخالفة تجاوز السرعة خلال 24 ساعة

كتب ـ محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (16368) مخالفة مرورية متنوعة، بينها تحرير (3859) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و (95) مخالفة السير بدون تراخيص و(9) دراجات نارية مخالفة و (4) مخالفات شروط التراخيص و(6) مخالفات موقف عشوائى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.