العاهل الأردنى يستقبل وزير الخارجية التونسى لمناقشة التوتر فى القدس

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استقبل العاهل الأردني ، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين الوفد العربي المكلف بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة الخارجية التونسية أن اللقاء كان مناسبة أبلغ خلالها عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج العاهل الأردني تحيات رئيس الجمهورية قيس سعيد وتمنياته بدوام الصحة والعافية.

من جانبه، أعرب الملك عبدالله الثاني، عن عميق شكره وامتنانه للرئيس التونسي قيس سعيد على المكالمة الهاتفية التي أجراها معه، مبرزا أواصر العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأوصى العاهل الأردني بضرورة المضي قدما نحو تعزيز هذه العلاقات ومواصلة التشاور حول مجمل القضايا العربية والدولية المطروحة على المجموعة العربية وعلى توحيد الجهود من أجل وقف تصعيد قوات الاحتلال في القدس ودعم صمود الشعب الفلسطيني والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.