"الصحة الإيطالية": انخفاض مؤشر فيروس كورونا إلى 0.96

فاطمة شوقى

أعلن المعهد الإيطالى العالى للصحة (ISS) انخفاض مؤشر انتشار عدوى فيروس كورونا (Rt) فى البلاد إلى 0.96، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وقال معهد الصحة فى بيان الجمعة، إنه فى الفترة من 23 مارس إلى 5 أبريل، كان متوسط المؤشر المحسوب بالنسبة لحالات الإصابة التى تظهر الأعراض فيها، قد بلغ 0.96، وهو فى نطاق يمتد بين 0.92-1.02، يُعد أقل بقليل من عتبة الوباء السابقة التى كانت قد سجلت فى الأسبوع الماضى، عندما كان المؤشر قد ارتفع إلى 1".

وكشف نشاط المراقبة من قبل غرفة التحكم المعنية بوباء كوفيد 19، أن "مؤشر العدوى بناءً على الحالات التى تم إدخالها إلى المستشفى، أقل من عتبة الوباء، وهو مستقر بشكل كبير مقارنة بالأسبوع السابق".

وخلص إلى القول، إن "ارتفاع المؤشر حتى الـ12 من أبريل، كان وصل إلى 0.91 (فى نطاق يتراوح بين 0.88-0.93)"، وذلك "مقابل 0.92 (فى نطاق 0.9-0.94) التى كانت قد سجلت حتى الخامس من الشهر ذاته".