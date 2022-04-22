الشبار بـ20 والبورى بـ50 والجمبرى بـ120.. جولة بسوق أسماك الإسماعيلية.. لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، لرصد الأسعار والأنواع وأكثر الأنواع إقبالًا، حيث يشهد سوق الإسماعيلية اليوم إقبالًا كبيرًا خلال شهر رمضان.

وشهد سوق الأسماك، انخفاض أسعار بعض الأنواع، حيث وصل سعر الشبار من 20 إلى 40 جنيها والهليلى بـ 40 جنيها والمرجان بـ 50 جنيها والجمبرى بـ 120 جنيها والسوبيا بـ 150 جنيها.

وقال مسعد القماش، تاجر أسماك إن أسعار الأسماك اليوم كالتالى: الشبار من 20 إلى 40 جنيها والشبار الأخضر "الجوابى" 50 جنيها، والبورى الكبير بـ 70 جنيها وبورى وسط 50 جنيها، والقاروص الوسط 70 جنيها، وقاروص القنال الكبير بـ 120 جنيها، ولوت المزارع بـ 70 جنيها، ولوت القنال بـ 80 جنيها، ودنيس المزارع بـ 120 جنيها، ودنيس العريش بـ 80 جنيها، ودنيس القنال بـ 150 جنيها، ولشته الكبير بـ 60 جنيها، والمرجان بـ 70 جنيها، والسهلية وسط بـ 100 جنيه، والسهلية كبيرة 140 جنيها، وشخرم بـ 30 جنيها، والسردينة بـ 35 جنيها، وماكريل بـ 45 جنيها، والجمبرى من 120 حتى 150 جنيها، والفسيخ الكيلو بـ80 جنيها، والكابوريا من 50 إلى 100 جنيه، والخلول البلدى بـ 40 جنيها، والسوبيا بـ 150 جنيها، وباربونى بـ70 جنيها، والأنشوجة بـ20 جنيها، وسمك تونة بـ 40 جنيها.



سوق السمك



مسعد القماش