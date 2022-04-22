التحريات تكشف ملابسات مصرع شابين فى حادث تصادم بكرداسة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مصرع شابين في حادث تصادم بطريق صفط اللبن كرداسة، حيث تبين أنهما خلال استقلالهما دراجة بخارية، وقع حادث تصادم مع سيارة مما أسفر عن إصابتهما بإصابات خطيرة، فارقا على إثرها الحياة، وتوصل رجال المباحث لهويتهما، وتبين أنهما كل من "ي.ا" وصديقه "س.د"، يقيمان بإحدى قرى مركز كرداسة.

واستدعى رجال المباحث أفراد من أسرتيهما، وتم الاستماع لأقوالهم، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصريح بدفن الجثتين، وتسليمهما لذويهما.

ولقى شابان مصرعهما في حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة في كرداسة، وتم نقلهما إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بطريق صفط كرداسة.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن الحادث وقع بين دراجة بخارية يستقلها شابين وسيارة، مما أسفر عن مصرع الشابين.

تم تحديد هوية المتوفين، واستدعاء أفراد أسرتيهما، والاستماع لأقوال قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.