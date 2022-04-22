البحوث الزراعية: عدد السكان مشكلة الاكتفاء من القمح وإنتاج الموسم 10ملايين طن

رامى محيى الدين

قال الدكتور إبراهيم عبد الهادي، رئيس قسم بحوث القمح بوزارة الزراعة، إن ما تشهده مصر من تطور في ملف القمح، يعد طفرة لم تحدث منذ 10 سنوات ماضية، موضحا أن هذا الموسم شهد زراعة أكثر من 3 ملايين و660 ألف فدان، بزيادة تصل لـ260 ألف فدان عن العام السابق، وتم الاستصلاح في الأراضي الجديدة بتوشكى والعوينات ومشروع مستقبل وطن والدلتا الجديدة .

وأضاف إبراهيم عبد الهادي، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المساحات الجديدة المزروعة قمح ستساهم في زراعة نصف مليون طن زائد، متابعا: "إنتاج مصر من القمح هذا الموسم سيصل لـ 10 ملايين طن من القمح، منوها إلى أن مشروع توشكى من المشروعات الواعدة جدا في زراعة القمح، مؤكدا أن مصر كانت لها رؤية ثاقبة في زراعة هذه المساحات، والتي ساعدت على مواجهة الأزمة الروسية الأوكرانية في الوقت الراهن .

وتابع: مصر متقدمة جدا في زراعة القمح، ولكن الاستهلاك كبير ويصل لـ 18 مليون طن في العام، موضحا أن عدد السكان هو ما يمثل مشكلة في الاكتفاء بالكميات المزروعة ، مشيرا إلى أن مركز البحوث الزراعية يبذل مجهودا كبيرا في زيادة المحصول في الوحدات المزروعة ومن خلال توصيات فنية جديدة للفلاحين ، وإنتاج أفضل أنواع الأصناف ذات الإنتاجية العالية.