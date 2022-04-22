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الأمير وليام وكيت ميدلتون يدعمان النازحين والمتضررين من الحرب على أوكرانيا.. صور

الجمعة، 22 أبريل 2022 12:44 م
الأمير وليام وكيت ميدلتون يدعمان النازحين والمتضررين من الحرب على أوكرانيا.. صور كيت ميدلتون
كتب محمد تهامى زكى

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زار دوق ودوقة كامبريدج الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، مقر المؤسسة الخيرية للجنة الكوارث والطوارئ في لندن Disasters Emergency Committee، لمعرفة المزيد عن مناشدتهما المستمرة لدعم المتضررين من النزاع في أوكرانيا ومتابعة دعم النازحين من الحرب، وذلك بعد جمع تبرعات بلغت نحو 300 مليون جنيه إسترليني في 7 أسابيع لصالح النازحين والمتضررين في أوكرانيا من الهجوم الروسي.

ونشر حساب الأسرة الملكية عبر موقع "إنستجرام"، صورا من زيارة وليام وكيت، للمؤسسة، مشيرين إلى وجود المؤسسات الخيرية وشركاؤها المحليون في أوكرانيا والدول المجاورة لتوفير الغذاء والماء والمأوى والمساعدة الطبية.

وخلال الزيارة، أتيحت لأصحاب السمو الملكي الفرصة للتحدث إلى عمال الإغاثة العائدين مؤخرًا، ومن خلال مكالمة فيديو، مع الموجودين على الأرض في أوكرانيا لمعرفة المزيد عن عملهم والاستماع إلى التأثير البشري للصراع.

فيما أوضح حساب دوق ودوقة كامبريدج، أنه مع وجود أكثر من 11 مليون شخص اضطروا إلى الفرار من منازلهم هربًا من الصراع في أوكرانيا، سمعنا من اللجنة عن الدعم الذي يقدمونه لأولئك النازحين.

وأشار حساب دوق ودوقة كامبريدج، إلى أنه هنا في المملكة المتحدة، كان الناس كرماء للغاية بتبرعاتهم التي جعلت هذا العمل ممكنًا، حيث جمعت تبرعات بنحو 300 مليون جنيه إسترليني في غضون 7 أسابيع فقط.

وتابع الحساب الملكي، أنه وبفضل هذه الأموال، تمكنت المؤسسات الخيرية والشركاء المحليون في جميع أنحاء أوكرانيا والدول المجاورة من توفير الغذاء والماء والمأوى والمساعدة الطبية لمن هم في أمس الحاجة إليها.

دوق ودوق كامبريدج خلال تواصلهم بالفيديو مع المتضررين
دوق ودوق كامبريدج خلال تواصلهم بالفيديو مع المتضررين
 
وليام وكيت خلال زيارة لجنة الكوارث والطوارئ
وليام وكيت خلال زيارة لجنة الكوارث والطوارئ
 
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اوكرانيا

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