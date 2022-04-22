اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة بقنا

الجمعة، 22 أبريل 2022 05:51 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة بقنا إسعاف - أرشيفية
صابر سعيد

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أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث اصطدام سيارة كبود فى عمود إنارة بطريق السلامية أمام نجع قابول بنجع حمادى شمال قنا.

 

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد وقوع حادث اصطدام سيارة كبود بعامود إنارة بطريق السلامية امام نجع قابول، واسفر الحادث عن إصابة هناء محمد أحمد، 42 عامًا، بكسر بالساعد الأيسر، وراضى بدوى سليم، 32، بسحجات وكدمات، ومحمد ربيع توفيق، 12 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى بهجورة المؤقت بنجع حمادى، لتلقى العلاج اللازم.


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