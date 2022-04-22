اليوم السابع
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الجمعة، 22 أبريل 2022 02:46 م
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إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بمدينة 6 أكتوبر

الجمعة، 22 أبريل 2022 02:42 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بمدينة 6 أكتوبر سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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أصيب شخصان في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهما إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، اصطدام سيارة بدراجة بخارية، مما أسفر عن إصابة شخصين.

تم استدعاء سيارة إسعاف، ونقل المصابين إلى المستشفى، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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