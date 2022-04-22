أسعار العملات اليوم الجمعة 22-4-2022 فى البنوك المصرية

كتب ـ هانى الحوتى

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 22-4-2022 بالبنوك العاملة في مصر أمام الجنيه المصري، نظرًا للعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، حيث ثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 18.52 جنيه للشراء، و 18.58 جنيه للبيع، و الريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 4.93 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 58.32 جنيه للشراء، و60.85 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى عند 24.13 جنيه للشراء، 24.32 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.



ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.52 جنيه للشراء، و 18.58 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.52 جنيه للشراء، و 18.58 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر اليورو الأوروبى اليوم ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 20.04 للشراء، 20.31 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 24.13 جنيه للشراء، 24.32 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.93 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.