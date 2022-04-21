""MICO تساهم فى دعم 330 أسرة غذائيا فى رمضان بالتعاون مع بنك الطعام المصرى

ساهمت MICO – ميكو - أحد التطبيقات الاجتماعية الرائدة والأكثر شهرة فى مجال الترفيه بالشرق الأوسط والعالم التابعة لشركة Newborn Town Inc ، بالتعاون مع بنك الطعام المصري، فى تجهيز 330 كرتونة مواد غذائية للأسر المصرية الأكثر احتياجاً فى رمضان، والتى تم توزيعها بمنطقة إمبابة، فى إطار خطة الشركة للمسئولية المجتمعية فى مصر، إيمانا منها بأهمية أنشطة المسئولية المجتمعية فى المجتمعات التى تعمل بها.

من جانبه قال إيدى هونج، مدير عام MICO مصر: "لا يمكننا أن نطلق على أنفسنا شركة عالمية دون رد الجميل للمجتمعات التى نعمل بها فى جميع أنحاء العالم"، مؤكداً أن مصر من أهم الدول بالنسبة لميكو فى منطقة الشرق الأوسط لذلك تقوم الشركة بالكثير من أنشطة المسئولية المجتمعية بها فى مختلف المجالات.

وتابع ايدي: "بينما نواصل التوسع بسرعة، تزداد أيضًا مسؤوليتنا تجاه الناس فى البلدان والمناطق التى نعمل فيها."

وأضاف أن دعم الأسر الفقيرة فى شهر رمضان مسئولية يجب ان يقوم كل من يستفيد من هذا المجتمع بالمساهمة فيها، موضحاً أن هذه ليست المرة الأولى التى تنظم فيها MICO - ميكو – حملات لدعم الأسر المصرية، حيث قامت الشركة خلال العام الماضى بدعم عدد من الأسر من محدودى الدخل لمساعدتهم فى إكمال تعليم ابنائهم خصوصا الأيتام، كما قام ميكو بعمل حملة تبرعات عبر بث مباشر من خلال التطبيق لحث الداعمين من خلاله إلى جمع حوالى 120 ألف جنيه، لدعم مركز الأمل الإفريقى للتعليم والذى يوفر التعليم للاجئين والمقيمين فى مصر.

وأشار محسن سرحان ، الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى، إلى أن دعم ميكو –MICO يأتى من إيمانهم بدورهم فى المسئولية المجتمعية ودور بنك الطعام فى تنمية الانسان ودعم المستحقين خلال شهر رمضان من خلال توفير كراتين مواد غذائية.

كما أعرب سرحان عن سعادته بمشاركة شركات رائدة مثل ميكو MICO - فى دعم وتعزيز خطة بنك الطعام المصرى بمساهمتهم فى نشر الوعى حول المسئولية المجتمعية لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى والتى من أهم مقوماتها هو توفير غذاء أمن وصحى للمستحقين فى كافة ربوع مصر.

ويذكر أن ميكو MICO - هو التطبيق الأول الذى يحصل على رخصة مزاولة النشاط بشكل رسمى من الحكومة المصرية وفق الإجراءات القانونية المتبعة، من خلال مكتبه فى مصر والذى يعد المركز الإقليمى الذى يتم من خلاله إدارة أنشطة التطبيق بالمنطقة.

ويسعى تطبيق MICO - ميكو - دائما لتنمية المجتمعات التى يعمل بها ، وتقديم أنشطة هادفة تساهم بشكل كبير فى الارتقاء بأفراده، ومن أهم أنشطة الدعم التى يقدمها التطبيق للفئات الأولى بالرعاية، هو تنظيم حملات التبرع المادى لذوى الاحتياجات الخاصة بجانب المشاركة المعنوية من خلال دعمهم عن طريق حث الداعمين من خلال التطبيق ، لتوفير دعم مادى ومشاركة مجتمعية لهذه الفئة الهامة التى تمتلك مهارات وامكانيات يمكن تنميتها ولا يدركها الكثير منا.

نبذة عن شركة : Newborn Town Inc

تأسست شركة Newborn Town Inc. فى عام 2009، وهى شركة إنترنت عالمية رائدة فى الصين، ومنذ ذلك الوقت بدأت Newborn Town رحلتها لعولمة الإنترنت، وطورت Newborn Town العشرات من التطبيقات عالية الجودة للمستخدمين العالميين فى مجالات الشبكات الاجتماعية والألعاب والأدوات، وتخدم أكثر من 1.2 مليار مستخدم فى أكثر من 200 دولة ومنطقة، وهى ملتزمة بأن تصبح أكبر شركة إنترنت عالمية .

نبذة عن شركة MICO WORLD

يذكر أن شركة MICO WORLD تأسست فى عام 2014 ، ويقع المقر الرئيسى لها فى بكين ، ولديها فروع فى Shenzhen و Hong Kong SAR ، الصين ، واستحوذت عليها Newborn Town Inc، لاحقًا فى عام 2020، والتى لديها أكثر من 10 مكاتب خارجية فى تايلاند والولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا ومصر وتركيا ، ماليزيا ، باكستان ، وحتى الآن ، لدى المجموعة أكثر من 2500 موظف حول العالم.











