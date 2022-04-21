اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 أبريل 2022 05:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وسائل إعلام: ألمانيا قلصت قائمة المساعدات العسكرية المحتملة لأوكرانيا إلى النصف

الخميس، 21 أبريل 2022 05:00 ص
وسائل إعلام: ألمانيا قلصت قائمة المساعدات العسكرية المحتملة لأوكرانيا إلى النصف الجيش الألمانى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن برلين قلصت قائمة الأسلحة والمعدات العسكرية التي كانت تدرس احتمال تقديمها لأوكرانيا، إلى النصف.

وقالت الصحيفة إنها اطلعت على وثيقة، تشير إلى أن قائمة الأسلحة والمعدات التي طلبتها أوكرانيا أصلا تم تقليصها من 48 صفحة إلى 24 صفحة.

ومن 15 نوعا من الأسلحة التي طلبتها كييف، بقت على القائمة 3 مواد فقط، مع الإشارة إلى البديل المحتمل، حسب الصحيفة.

وقال التقرير إنه تم حذف جميع الأسلحة الثقيلة التي طلبتها كييف، من القائمة.

وأضافت "بيلد" أن التعديلات تم إدخالها بمبادرة من مكتب المستشار الألماني أولاف شولتز، فيما أعربت شركات الصناعات العسكرية الألمانية عن استعدادها لتقديم الكثير من المواد التي تم حذفها، على الأمد القصير والمتوسط.


المانيا

اوكرانيا

برلين

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة