اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 أبريل 2022 12:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الداخلية مهئنا البابا تواضروس بعيد القيامة: تبقى راية الكنانة فى العلياء

الخميس، 21 أبريل 2022 11:40 ص
وزير الداخلية مهئنا البابا تواضروس بعيد القيامة: تبقى راية الكنانة فى العلياء اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة لحضرة صاحب الغبطة قداسة البابا  تواضروس الثانى "بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية" بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة 2022، جاء بها: يسرنى بمناسبة عيد القيامة المجيد أن أعرب لغبطتكم..عن خالص التهانى وصادق الأمنيات، إننا فى ظلال هذه المناسبة الغراء تتهادى إلى أذهاننا قيم العطاء والفداء .. وتتجلى أمامنا حقائق التاريخ شاهدةً على جوهر وأصالة شعب عظيم تتآلف شرائحه فى نسيج واحد متآزر على مر العصور .. كان وسيظل دافعاً لمؤسسات الدولة المصرية العريقة لبذل المزيد من العزم على مواصلة التضحيات .. لتبقى راية الكنانة فى العلياء.

ووجه وزير الداخلية - برقية تهنئة للأنبا إبراهيم إسحاق سدراك "بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية" ... جاء بها : بمناسبة عيد القيامة المجيد أود أن أؤكد لكم وطائفة الأقباط الكاثوليك .. عن مكنون إعتزازى وعظيم أمنياتى..راجياً إستمرار مأمول التواصل والترابط بين النسيج الوطنى المصرى .. لنستكمل فى تلاحم تعجز عن وصفه الكلمات .. مسيرة وطن تعطرت أرضه بخطوات الأنبياء وجسد للإنسانية على مر التاريخ قيم السمو والحضارة والنماء .

ووجه وزير الداخلية - برقية تهنئة للدكتور القس  أندريه زكى "رئيس الطائفة الإنجلية بجمهورية مصر العربية" ... جاء بها :بمناسبة عيد القيامة المجيد أود أن أؤكد لكم والطائفة الإنجيلية بأن التاريخ سيظل أبداً شاهداً على أرض طاب ثراها بدماء الفداء وقدستها خطى الأنبياء .. تشابكت فيها أيادينا وحدة وقوة لا تفرقنا مكائد .. ولا تضعفنا شدائد .. أدام الله علينا نعمة الأمن والوطن المستقر .. ودائماً مصرنا الغالية فى رفعة وإزدهار ونماء .

وأرسل وزير الداخلية - برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والصف والجنود والخفراء والمجندين ، وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. جاء بها :-

بمشاعر تفيض بالمحبة والسلام يطيب لى أن أبعث إلى الأخوة والأبناء المسيحيين فى هيئة الشرطة من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والصف والجنود والخفراء والمجندين وزملائكم فى مأموريات حفظ السلام ، بأصدق التمنيات فى مناسبة عيد القيامة المجيد .. وإننى لعلى يقين من أن القيم العظيمة التى نستقيها من تلك المناسبة الجليلة ستكون دافعاً لكم على مواجهة كافة التحديات .. فى تلك المرحلة التى نستهدف فيها مواصلة الإرتقاء والبناء من أجل رفعة وإزدهار وطن عزيز طاب ثراه بدماء الفداء وقدسته خُطى الأنبياء ، حفظ الله مصر ، وألبسها رداء السكينة والأمن، وجعل دوماً إرادتنا على قوى الشر غالبة ولرفعة مصرنا الغالية حاضرة ونافذة.


وزير الداخلية

البابا تواضروص

الداخلية

اخبار الداخلية

القيامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تذكار الحب والغدر معا.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بأربعاء أيوب وسط إجراءات احترازية.. القداسات ثلاث مرات فى اليوم لاستيعاب أعداد المصلين.. منع القبلات والسلام حتى عشية عيد القيامة

الأربعاء، 20 أبريل 2022 10:00 م

محافظ جنوب سيناء يهنئ أسقف أقباط مصر بمناسبة قرب عيد القيامة المجيد

الأربعاء، 20 أبريل 2022 08:52 م

رئيس الكنيسة "الأسقفية" يترأس قداسًا بسجن القناطر بمناسبة عيد القيامة المجيد

الأربعاء، 20 أبريل 2022 05:07 م

رئيس قضايا الدولة يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة

الأربعاء، 20 أبريل 2022 12:58 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة