وزير التعليم الإيطالى: أكثر من 16 ألف لاجئ أوكرانى فى مدارسنا

فاطمة شوقى

قال وزير التعليم الإيطالي، باتريتسيو بيانكي إن الفتيان والفتيات الأوكرانيون في مدارسنا حتى ظهر أمس بلغ عددهم 16,045، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأضاف الوزير بيانكي، في إحاطة للجنة البرلمانية الخاصة بشؤون الأطفال، اليوم الخميس، أن “من بين هؤلاء "7615 في المدارس الابتدائية، 3175 في رياض الأطفال، 3911 في المرحلة الثانوية، و1344 في المدارس الثانوية".

وأوضح الوزير أنه "حتى مطلع مارس كان هناك 1300 طفل أوكراني في مدارسنا فقط، مع نمو بطيء حتى نهاية الشهر ذاته، ثم جاءت هناك موجة أولى تضاعفت في غضون أسبوع، تلتها موجة ثانية ثم استقر العدد".

وذكر بيانكي أنه "على أساس أعداد الوافدين المسجل منهم 96,989 شخصاً، أبلغت عنهم وزارة الداخلية، هناك 35 ألف قاصر"، مشيراً إلى "معدل نمو بمقدار 1000 شخص في اليوم".

واختتم بالقول إنه "حتى سبتمبر، من المفترض أن نصل إلى ما بين 28-30 ألف طالب في مدارسنا".