اليوم السابع
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الخميس، 21 أبريل 2022 12:50 م
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وزير الإسكان يصل مدينة العلمين لتفقد المشروعات المختلفة

الخميس، 21 أبريل 2022 11:58 ص
وزير الإسكان يصل مدينة العلمين لتفقد المشروعات المختلفة وزارة الإسكان
كتب أحمد حسن

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وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمدينة العلمين الجديدة، لتفقد المشروعات المختلفة بالمدينة، ومنها، الأبراج الشاطئية، والمشروعات السكنية والخدمية.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه العلمين الجديده

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