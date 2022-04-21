وزير الإسكان يصل مدينة العلمين لتفقد المشروعات المختلفة

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمدينة العلمين الجديدة، لتفقد المشروعات المختلفة بالمدينة، ومنها، الأبراج الشاطئية، والمشروعات السكنية والخدمية.
وزير الإسكان يصل مدينة العلمين لتفقد المشروعات المختلفةالخميس، 21 أبريل 2022 11:58 ص
وزارة الإسكان
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