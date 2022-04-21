اليوم السابع
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وزيرة الخارجية البلجيكية تتنحى عن منصبها لتعتنى بزوجها المريض

الخميس، 21 أبريل 2022 01:51 م
وزيرة الخارجية البلجيكية تتنحى عن منصبها لتعتنى بزوجها المريض صوفي ويلميس وزيرة الخارجية البلجيكية
كتبت : هناء أبو العز

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أعلنت صوفي ويلميس وزيرة الخارجية البلجيكية ونائبة رئيس الوزراء، أنها ستتنحى مؤقتًا عن مهامها الحكومية لتعتنى بزوجها الذي جرى تشخيص إصابته بسرطان المخ.
 
وقالت ويلمس - وفقًا لقناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية اليوم الخميس - إن هذه المحنة العصيبة لن تمر دون تبعات على أسرتي، ولذلك ستكون هناك تبعات أيضًا على دوري داخل الحكومة البلجيكية، موضحة أنها ستكون في عطلة حتى الصيف على الأقل حين تعيد هي وأسرتها تقييم الموقف.
 
وكانت "ويلميس" قد شغلت منصب رئيسة الوزراء من قبل بين عامي 2019 و2020 وكانت أول امرأة تتولى هذا المنصب في بلادها.

بلجيكا

صوفى ويليميس

وزيرة الخارجية تتنحى

سرطان المخ

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