نائبة وزير خارجية أمريكا: نريد تجنب رفع أسعار الغاز والنفط حتى لا نساعد بوتين

كتب أحمد عرفة

قالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدثة الأمريكية تريد تجنب رفع أسعار الغاز والنفط حتى لا نساعد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، طالبت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى إيرينا فيريشوك، بضرورة فتح ممر إنسانى فى مدينة ماريوبول المحاصرة بشكل عاجل.

وقالت فيريشوك - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الخميس، "إنه من الضروري إجلاء المدنيين والجنود الجرحى من مصنع (آزوفستال) للصلب بمدينة ماريوبول".. مضيفة "نطالب الروس بفتح ممر إنساني عاجل من مصنع (آزوفستال) بماريوبول، حيث يتواجد هناك الآن نحو ألف مدني و500 جريح".

وناشدت فيريشوك قادة العالم تركيز جهودهم على مدينة ماريوبول قائلة "هذه نقطة أساسية ولحظة مهمة في الجهود الإنسانية".