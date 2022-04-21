اليوم السابع
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مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: نواجه أخطر أزمة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية

الخميس، 21 أبريل 2022 06:00 ص
مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: نواجه أخطر أزمة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية المفوض الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
وكالات

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أكد المفوض الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أوروبا تواجه "أخطر أزمة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية"، على خلفية الوضع في أوكرانيا.

وقال بوريل خلال مؤتمر في مدينة مدريد الإسبانية: "لا أحد يشك في هذا. أوروبا في خطر"، واصفا الوضع الحالي حول أوكرانيا بأنه أخطر أزمة أمنية في أوروبا "منذ الحرب العالمية الثانية". ودعا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد، مشيرا إلى أنه لا يتم النظر في مسألة إنشاء جيش أوروبي مشترك في المستقبل القريب.

وفي حديثه للصحفيين بعد المؤتمر، لم يعلق بوريل على اختبار روسيا لصاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات، لكنه نوه إلى أن "روسيا تشكل تهديدا واضحا في الوقت الحالي، لقد غزت بلدا آخر وهو أوكرانيا"، مضيفا : "نحن نساعد أوكرانيا بقدر ما نستطيع، ونبحث عن حلول دبلوماسية للصراع".

وتابع: "نحن بحاجة إلى الوصول إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات التي ستسمح لنا بتحقيق السلام مرة أخرى. ولكن حتى يصبح بوتين جاهزا لذلك، يجب أن نواصل دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها".

 

 


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