مصرع نقيب شرطة وشقيقه فى حادث بالطريق الصحراوى.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

لقى نقيب شرطة بمديرية أمن الإسكندرية مصرعه فى حادث أليم بالطريق الصحراوى وبصحبته شقيقه، إثر انقلاب السيارة الخاصة به على الطريق مساء أمس.

كان النقيب عبد العاطى محمد عزب الجريدى، قد لقى مصرعه خلال حادث اليم بالطريق الصحراوى، بصحبة شقيقه إبراهيم عبد العاطى عزب الجريدى، وخيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعى وأصدقائهم بمديرية أمن الإسكندرية مقدمين العزاء للأسرة وأن يلهمهم الصبر والسلوان لمصابهم الأليم.



يذكر أن النقيب عبد العاطى محمد عزب الجريدى، كان يشغل منصب معاون مباحث قسم اول العامرية بمحافظة الإسكندرية.















