مصرع شاب سقطت عليه عارضة المرمى خلال لعب كرة القدم فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته نتيجة سقوط عارضة المرمى الحديد عليه خلال لعب مباراة لكرة القدم بمنطقة العياط في الجيزة، مما أسفر عن مصرعه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب خلال لعب مباراة كرة قدم بالعياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شاب خلال لعبه المباراة بصحبة أصدقائه سقطت عليه عارضة المرمى الحديد، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.