قافلة طبية مجانية للكشف على المواطنين بقرية نوى في شبين القناطر تضم 11 عيادة السبت والأحد

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بقيادة الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، أنه في إطار مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة"، وحياة كريمة، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وإشراف الدكتورة منى عطية مدير الإدارة الصحية ببنها، سيتم قافلة طبية علاجية تخصصية مجانية بالوحدة الصحية بقرية نوى اليوم "السبت والأحد"، 23 و24 أبريل 2022.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، خلال تصريحات صحفية، أن القافلة تضم 10 عيادات متنوعة وهى "الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة"، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات بالمحافظة، مشيرا إلى أن الكشف والعلاج بالمجان.

وأشار "الخطيب"، إلى أنه يوجد بالقافلة فرقة طبية للتطعيم ضد فيروس كورونا، للعمل على التسهيل على المواطنين وعدم تنقلهم لتلقى جرعات لقاح فيروي كورونا بأنواعه المختلفة والمقررة من وزارة الصحة، وضمانا لوصول اللقاح لأبناء المحافظة بكافة القرى البعيد عن الخدمة الصحية.