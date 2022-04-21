ضبط 2063 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات مكبرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

‏‎شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، فى إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 2063 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ، سيدى سالم، الحامول، بلطيم، دسوق" حيث تم ضبط 26 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 14 مخالفة دراجة نارية، و67 مخالفة سير بدون تراخيص 39 بدون رخص قيادة و28 بدون رخص تسيير، و 1662 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

‏‎ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية فى كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.