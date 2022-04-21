ضبط 184 قطعة سلاح و193 قضية مخدرات وتنفيذ 87682 حكما خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (184) قطعة سلاح نارى، و(193) قضية مخدرات، وتنفيذ (87682) حكما قضائيا متنوعا.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال استقلالهما إحدى السيارات ملك شقيق أحدهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2٫400 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تحركاتهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية فتم حبس المتهمين.